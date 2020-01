Pallanuoto | Europei 2020 | risultati e classifiche martedì 14 gennaio Vincono tutte le

LIVE Italia-Grecia 10-6 - Europei Pallanuoto 2020 in DIRETTA : show del Settebello - prima piazza ipotecata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Grecia 10-6 Grazie per averci seguito, appuntamento alle altre sfide di questa manifestazione continentale. Termina qui l’incontro: un’Italia spettacolare esordisce con una splendida vittoria. I campioni del mondo battono 10-6 la Grecia ed ipotecano la prima piazza nel girone in questi Europei di Budapest, che vale i quarti di finale. Difesa rocciosa, grandi azioni ...

4′ Espulso Aicardi, definitiva per lui. Timeout per la Grecia. 4′ EcheniqueEE!! Botta al volo a beffare sul primo palo Zerdevas! triplo vantaggio italiano, 8-5. 3′ Italia che sta giocando davvero alla grande davanti a Del Lungo. 2′ Difese che prevalgono: due ottimi anticipi azzurri con Figlioli e Renzuto. 1′ Traversa piena di Luongo. 1′ Inizia l'ultima ...

8′ Si infuria Campagna: spettacolare la girata di Mourikis al centro, 7-5. 7′ Grecia che è in crisi, Dolce sfiora l'ottava rete centrando il montante. 6′ Luongo!!! Palla all'angolino da lontanissimo! triplo vantaggio azzurro: 7-4. 5′ Italia che non concretizza le opportunità avute. Bisognava trovare un altro break ora. 4′ Ora è Settebello show: gli azzurri ...

Secondo quarto Termina qui il secondo quarto: un'ottima Italia riaggancia la Grecia, si porta anche avanti, ma alla fine si fa raggiungere sul 4-4 a metà gara. 8′ Arriva il pareggio greco in superiorità, segna Fontoulis. 7′ Altra superiorità per l'Italia, questa volta però Renzuto anticipa il tiro e non arriva la rete. 6′ Muove la palla alla meraviglia l'Italia ...

4′ Altra superiorità gettata via dagli azzurri, si arrabbia Campagna. 3′ Kapotsits, a uomini pari, beffa Del Lungo. Vantaggio greco: 3-2. 3′ Spettacolare la giocata azzurra! Dolce guadagna espulsione e poi realizza con una splendida girata, l'assist è al bacio di Echenique. 2′ Spreca l'Italia con l'uomo in più: prova Di Fulvio, bloccato il tiro. 1/3 per ...

Primo quarto Termina qui il primo quarto: Italia in vantaggio con Luongo, poi il sorpasso greco. 2-1 per gli ellenici con due superiorità. 8′ Gran tiro di Figlioli allo scadere, palla che si stampa sull'incrocio dei pali. 7′ Addirittura il sorpasso con l'uomo in più per la Grecia: palla per Argyropoulos che la mette dentro dopo la parata di Del Lungo. 2-1 per gli ...

20.53 Momento degli inni nazionali. 20.50 Squadre sul piano vasca. 20.43 Poco più di un quarto d'ora al via, tra poco le squadre entreranno sul piano vasca. 20.40 I risultati di questa prima giornata fino ad ora: 1^ GIORNATA – 14/01/2020 Romania – Olanda 8-9 (2-2, 2-3, 4-1, 0-3) Slovacchia – Montenegro 4-15 (2-1, 0-6, 1-4, 1-4) Malta – Spagna 7-23 (3-4, 2-6, 0-7, ...

La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Grecia, valida per la prima giornata della prima fase a gironi degli Europei di pallanuoto maschile: sarà la formazione di Theodoros Vlachos la prima avversaria del Settebello. Gli ellenici sono stati sconfitti dagli azzurri nei quarti di finale degli ...

Italia-Grecia in tv oggi : orario d'inizio - programma e streaming Europei Pallanuoto 2020 : Domenica 12 gennaio a Budapest, in Ungheria, sono iniziati con il torneo femminile gli Europei 2020 di pallanuoto: la rassegna continentale vedrà oggi, martedì 14 gennaio, il via della competizione maschile. Nella prima fase le 16 squadre sono state divise in quattro gironi da quattro con la prima che andrà direttamente ai quarti di finale, mentre seconda e terza dovranno passare per gli ottavi. L'Italia nella prima fase affronterà ...

Pallanuoto femminile - Europei 2020 : Italia-Olanda. Programma - orario - tv e palinsesto : Atto terzo a Budapest, in Ungheria, dove continuano gli Europei 2020 di Pallanuoto femminile: il torneo aperto con la facile vittoria del Setterosa sulla Germania e proseguito con la battuta d'arresto contro la Spagna, vedrà domani, mercoledì 15 gennaio, la terza giornata dei raggruppamenti. Nella prima fase infatti le 12 squadre sono divise in due gironi da sei con le migliori quattro che andranno ai quarti di finale. L'Italia, alla ...

Europei Pallanuoto - primo k.o. per il Setterosa. La Spagna vince 16-10 : Europei pallanuoto femminile, Italia-Spagna 10-16. primo k.o. per il Setterosa che paga l'imprecisione (5/14 in superiorità numerica). BUDAPEST (UNGHERIA) – Europei pallanuoto femminile, Italia-Spagna 10-16. primo k.o. per le ragazze di coach Zizza che hanno pagato sia un po' di imprecisione che di sfortuna. 5/14 in superiorità numerica è un dato negativo per il Setterosa anche se molte ragazze hanno avuto qualche piccolo ...

Pallanuoto - Europei 2020. Zizza : "Reazione arrivata troppo tardi" - Bianconi : "A tratti si è visto il nostro carattere" : Brutto passo falso per la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile, incappato in una netta sconfitta nel secondo incontro della fase a gironi del Campionato Europeo 2020 di Budapest (Ungheria) qualificante per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo l'ottimo esordio con la Germania, il Setterosa si è arreso per 10-16 alla Spagna pagando dazio anche a causa di un'intossicazione alimentare che ha debilitato sei atlete del gruppo azzurro la scorsa ...

Termina qui l'incontro: netto 16-10 per la Spagna con il Setterosa. Le azzurre devono arrendersi alle vice campionesse mondiali, apparse nettamente più in forma. Condizione da dimenticare per le italiane anche a causa di un'intossicazione alimentare. Squadra di Paolo Zizza che tornerà in acqua tra due giorni ...

1′ Inizia l'ultima frazione. Terzo quarto 12-7 per la Spagna a fine terzo quarto, partita già finita. 8′ Spreca la superiorità conclusiva l'Italia, si poteva tornare al -4. 7′ Seconda rete consecutiva per le azzurre: questa volta è Chiappini a trovare l'angolo. 12-7. 6′ Gran gol di Roberta Bianconi dalla distanza: 12-6. 5′ Ancora Spagna a segno: è Forca ...