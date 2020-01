PAGELLE Napoli Perugia: Insigne cecchino, Iemmello fallisce l’occasione VOTI (Di martedì 14 gennaio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20: PAGELLE Napoli Perugia Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Napoli e Perugia, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020. TOP: Insigne, Lozano FLOP: Iemmello VOTI Napoli (4-3-3): Ospina 7; Hysaj 6, Manolas 6,5, Di Lorenzo 6,5, Mario Rui 6; Elmas 5,5 (64′ Demme), Fabian 6, Zielinski 6,5 (84′ Allan s.v.); Lozano 7 (75′ Callejon), Llorente 5,5, Insigne 7. All. Gattuso 6,5. Perugia:(3-5-2): Fulignati 6; Gyomber 6,5, Sgarbi 6, Falasco 5,5; Rosi 6, Falzerano 6,5, Carraro 5,5 (71′ Konate 6), Buonaiuto 5 (55′ Dragomir 5,5), Nzita 5; Iemmello 5 (62′ Melchiorri 5,5), Falcinelli 6. All. Cosmi 6. Arbitro: Massimi 5,5 Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

