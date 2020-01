Pagamento in contanti: da luglio il limite passa da 3mila a 2mila euro (Di martedì 14 gennaio 2020) Tra le norme introdotte dalla manovra economica del 2020 c’è anche il nuovo limite al Pagamento in contanti, che dal primo luglio verrà abbassato da 3mila a 2mila euro, per poi essere nuovamente tagliato a mille euro nel 2022. La decisione è stata presa dal governo con l’obiettivo di limitare l’utilizzo del contante e di ridurre l’evasione fiscale nel nostro Paese. Con la nuova limitazione del contante verrà inoltre aggiornata l’esistente normativa antiriciclaggio. Nuovo limite al Pagamento in contanti Originariamente il limite per i pagamenti in contanti in Italia era fissato a 999,99 euro, come stabilito dalla direttiva del 13 agosto 2011. Tale limite era valido sia per i contanti che per gli assegni, i libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore. Con il governo Renzi il limite venne successivamente innalzato fino a portarlo agli attuali ... Leggi la notizia su notizie

