Padre Vasco Rossi | per lui la Medaglia d’onore per la Resistenza

Padre di Vasco Rossi è stato insignito della Medaglia d'onore per la Resistenza, premio ritirato dalla moglie. La notizia è stata diffusa da la Stampa e riguarda questo importante riconoscimento nei confronti del Padre del famoso cantante Vasco Rossi. A ritirarla sarà la moglie e madre del cantante Novella Corsi, felice e onorata di questo

