Ottenere l’effetto sfocato sullo sfondo dei ritratti e selfie è possibile anche senza un top di gamma (video) (Di martedì 14 gennaio 2020) Non servono smartphone costosi per fare dei bei ritratti con effetto sfocato, a volte una semplice app può fare un ottimo lavoro L'articolo Ottenere l’effetto sfocato sullo sfondo dei ritratti e selfie è possibile anche senza un top di gamma (video) proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

Vesuvio_1209 : La peggior stagione degli ultimi anni. È apparso l'effetto di non utilizzare 'fondi' sui rinforzi prima dell'inizio… - sissio78 : @ManconiMita @stanzaselvaggia No perché non lo seguo. So quello che dice o scrive solo grazie a Selvaggia che gli d… - massimo_san : Prima regola di Cagare in Ufficio: non dovete cagare in ufficio. Seconda regola: se proprio dovete, aprite la fines… -