Oscar 2020, i film Netflix candidati agli Academy Awards (Di martedì 14 gennaio 2020) Netflix domina le nomination agli Oscar 2020 e racimola ben 24 candidature per i suoi film, superando così anche Disney ferma a quota 23. Le nomination degli Oscar 2020 hanno riservato diverse sorprese a Netflix e ai suoi film: questa sarà infatti l'edizione con più candidature in assoluto per la piattaforma streaming, ben 24. Di seguito la lista di tutti i film targati Netflix candidati agli Oscar 2020, con il numero di nomination per ciascuno: The Irishman, 10 nomination Storia di un matrimonio, 6 nomination I due Papi, 3 nomination Klaus, 1 nomination American Factory, 1 nomination The Edge of Democracy, 1 nomination Life Overtakes Me, 1 nomination Dov'è il mio corpo, 1 nomination Oscar 2020: tutte le nomination Non solo, dunque, Martin Scorsese, ... Leggi la notizia su movieplayer

