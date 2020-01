Oscar 2020 all’insegna della piattezza, per fortuna c’è Parasite (Di martedì 14 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=WsgcpRjxytk Il fatto che lo scorso anno sia stato costellato da bei film dovrebbe essere una splendida notizia, non solo per i cinefili ma per chiunque faccia parte dell’industria dell’intrattenimento, tuttavia – dopo l’annuncio delle candidature degli Oscar (la cerimonia si terrà, invece, il 9 febbraio) appena tenutasi – il primo pensiero va alla… incredibile noia di questa edizione. Non si contano le annate che hanno visto il trionfo del grande affresco storico, della parabola di denuncia (sociale, politica etc…), del capolavoro d’autore: gli Academy Award sono da sempre i premi cinematografici meno imprevedibili cui ci capita di assistere nel corso dell’anno tra Golden Globes, Bafta, Critics Choice e così via. Entrando nel dettaglio di quest’ultima edizione, la soddisfazione di ritrovare tra le liste dei candidati qualcosa di inaspettato si è ... Leggi la notizia su wired

