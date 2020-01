Oroscopo di Paolo Fox, 14 Gennaio: ecco cosa dicono le stelle (Di martedì 14 gennaio 2020) Amore, fortuna, studio e lavoro. Questi sono gli argomenti che ci interessano di più quando leggiamo o ascoltiamo l’Oroscopo di Paolo Fox. Vediamo insieme le previsioni per oggi. Oroscopo segno per segno Ariete: cerca di aspettare prima la mossa degli altri. In fondo essere desiderati è molto meglio di conquistare. Se vuoi incuriosire la tua dole metà, trova un modo per stupirla. Se invece sei single prenditi cura degli altri. Toro: aria di cambiamento per te. Forse ti innamorerai, sognerai un amore e sarai stanco di giocare o inseguire chi è lontano. Se sei fidanzato, sappi che è arrivato il momento di fare progetti. Gemelli: sei molto preso da qualcuno conosciuto da poco. Resta coi piedi per terra, e non fare volare la fantasia. Per fortuna ti aiuta la ragione a capire se c’è qualcosa che non va. Cancro: sono giorni di recupero per te. Ti è stata fatta un’offerta ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

FrancoMenci : @LegaSalvini O siete i Mago Forrest o Paolo Fox per l'Oroscopo...??????????Siete #ridicoli #facciamorete - infoitcultura : La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 13/01/2020 al 19/01/2020 - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox oggi, lunedì 13 gennaio 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione -