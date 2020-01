Oroscopo del giorno Paolo Fox: previsioni del 14 gennaio a I Fatti Vostri (Di martedì 14 gennaio 2020) Oroscopo di oggi Paolo Fox, 14 gennaio: previsioni zodiacali Il martedì a I Fatti Vostri si è aperto con il sorriso di Roberta Morise, Giancarlo Magalli e Graziano Galatone, per regalare poi momenti musicali grazie al maestro Demo Morselli e di attualità a cura di Umberto Broccoli. Al termine de I Fatti Vostri Paolo Fox ha deliziato il pubblico di Rai2 con l’Oroscopo del giorno segno per segno. L’astrologo ha assegnato una serie di stelle, da due a cinque, ai segni dello zodiaco in base alla fortuna riscontrata in campo sentimentale e professionale. Con l’Oroscopo del 14 gennaio 2020, Paolo Fox ha invitato il pubblico a casa a non credere, ma verificare le sue parole nella vita quotidiana. Oroscopo Paolo Fox del giorno, 14 gennaio: le previsioni astrologiche su Rai2 L’Oroscopo di oggi di Paolo Fox sarà illustrato a breve. Qui è anticipato l’Oroscopo ... Leggi la notizia su lanostratv

welikeduel : L'oroscopo del 2020 a cura di Gipi #propagandalive - controcampus : buongiorno e buonagiornata novità #oroscopo #paolofox - news_confusenet : L’oroscopo del giorno 14 gennaio: le previsioni astrali segno per segno -