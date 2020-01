Orfini dà battaglia al seminario Pd. "Alleanza con M5S errore drammatico" (Di martedì 14 gennaio 2020) Matteo Orfini dà voce alla minoranza dem nel corso del seminario organizzato dal Pd all’Abbazia di Contigliano. In un partito in cui chi si è ritrovato in minoranza ha preso la porta e se ne è andato (da Matteo Renzi a Carlo Calenda), l’ex presidente del partito resta un convinto oppositore della linea politica sin qui portata avanti, in particolare dell’Alleanza con M5S.“Costruire una forza di centrosinistra insieme a una forza che di sinistra non è, è un errore drammatico. E stiamo caricando troppo di aspettative questo governo” dice Orfini. “Stiamo incubando i virus di subalternità più che aprire a una nuova stagione politica. La doppia debolezza del governo e del Pd non è di buon auspicio per il governo e per la legislatura”.Altro tema su cui Orfini ha spesso insistito negli ultimi mesi ... Leggi la notizia su huffingtonpost

