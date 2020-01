Ora vuole il Mattarellum. Sulla legge elettorale altra capriola di Salvini. Invoca le urne per il maggioritario. E poi resuscita la quota proporzionale. Attesa la decisione della Consulta sul referendum (Di martedì 14 gennaio 2020) Delle due l’una: o ci è o ci fa. Ennesima gaffe di Matteo Salvini che riesce a non tenere una linea coerente neanche sulle sue stesse battaglie. Facciamo ordine: qualche mese fa il leader della Lega impose a otto consigli regionali a guida centrodestra di chiedere un referendum abrogativo del sistema proporzionale all’interno dell’attuale legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum (sistema misto per due terzi proporzionale), con cui si è votato per le elezioni politiche del 2018. Ma a due giorni dalla pronuncia della Corte Costituzionale, presieduta da Marta Cartabia (nella foto), sull’ammissibilità dello stesso cambia idea e si pronuncia a favore a favore del Mattarellum. “Sosteniamo il Mattarellum, legge elettorale già sperimentata, efficace, garanzia di stabilità e serietà. Niente passi indietro di trent’anni col proporzionale che resuscita venti partiti e partitini”. Così parlò il ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

fattoquotidiano : ALZARE IL PREZZO Il generale non ha firmato: vuole ulteriori garanzie dallo sponsor russo [di Salvatore Cannavò]… - fattoquotidiano : RAIUNO Via la direttrice della rete ammiraglia prima della conferenza stampa di Sanremo, ma i dem vogliono anche Ra… - philipdisalvo : In questo pezzo c'è il racconto del fallimento di un sistema giornalistico al collasso: la morbosità, il livello in… -