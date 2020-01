Operazione record al Rizzoli di Bologna: impiantata caviglia stampata in 3D, prima volta al mondo (Di martedì 14 gennaio 2020) È stato realizzato per la prima volta al mondo un intervento record all'istituto ortopedico Rizzoli di Bologna: è stata impiantata una tibia stampata in 3D su un paziente di 57 anni che da 13 anni non riusciva a muoversi dopo essere rimasto vittima di un incidente in moto. Ora sta bene ed è tornato a camminare. Leggi la notizia su fanpage

massidanu : Femore rotto a 104 anni: un’operazione record per ballare la mazurka - stregastregonza : Femore rotto a 104 anni: un’operazione record per ballare la mazurka - La Stampa - StampaTorino : Femore rotto a 104 anni: un’operazione record per ballare la mazurka -