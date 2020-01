Opel (Psa) taglia altri 2.100 posti E ora scatta la paura per Fca (Di martedì 14 gennaio 2020) Psa annuncia altri 2.100 prepensionamenti in Germania tra gli operai di Opel. Formalmente nessun licenziamento, ma da che i francesi hanno rilevato il produttore dal gruppo General Motors quasi la metà dei dipendenti è già andata o sta per andare a casa e potrebbe non essere finita qui. Una mossa resa inevitabile dalla debolezza della domanda e dalla sovracapacità produttiva, spiegano dal gruppo francese, in procinto di fondersi con Fca che in Italia continua a produrre in perdita nonostante gli investimenti fatti per aumentare l'utilizzo degli impianti. In più la prospettiva di un passaggio alle motorizzazioni elettriche rischia di portare a un calo delle commesse per l'indotto, mentre Exor a medio termine potrebbe limare la sua partecipazione per reinvestire in settori meno maturi. Il destino degli stabilimenti italiani appare così a ... Leggi la notizia su affaritaliani

Opel Psa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Opel Psa