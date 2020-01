Onorevoli stipendi e pensioni. Così si brucia l’82% del budget della Camera. Per il personale si spenderanno 225 milioni di euro. Per i dipendenti in quiescenza altri 276 milioni (Di martedì 14 gennaio 2020) Sforbiciata dei vitalizi a parte, cosa c’è nella bozza del bilancio di previsione 2019 di Montecitorio? In linea con il passato, a pesare di più sulle spese correnti, quelle cioè necessarie per il funzionamento della Camera presieduta da Roberto Fico (nella foto), sono le voci relative ai parlamentari e al personale dipendente. Al di là dei risparmi accumulati nel corso degli ultimi due anni a fare la parte del leone sono ovviamente i costi di stipendi e pensioni. Partiamo dai parlamentari. Per le indennità nel 2020 se ne andranno 81,4 milioni di euro (in aumento dello 0,25% rispetto al 2019), a cui si aggiungono rimborsi vari (di viaggio, di soggiorno, telefonici) per l’esercizio del mandato parlamentare per altri 63,6 milioni di euro e rotti. C’è, poi, il personale dipendente: già oggi – e al di là delle assunzioni che verranno fatte nei prossimi anni – la Camera spende a ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

