Omicidio di Samira El Attar: il marito Mohamed Barbri arrestato a Madrid (Di martedì 14 gennaio 2020) Per l’Omicidio di Samira El Attar è stato arrestato a Madrid, in Spagna, dalla polizia iberica Mohamed Barbri, il marito di 40 anni che al momento si trova in attesa di estradizione. Per lui era stato emesso un mandato di arresto europeo. Il marito della giovane sarebbe indagato per Omicidio e per occultamento di cadavere. Il marito di Samira El Attar era andato via dall’Italia, con regolare passaporto, il primo gennaio 2020. Il documento di identità non gli era stato tolto, anche se c’era già in corso un’indagine per Omicidio a suo carico. Aveva lasciato la casa di Stanghella, in provincia di Padova, dove la moglie era scomparsa il 21 ottobre 2019, lasciando la bambina di 4 anni alla suocera, Malika, arrivata nel nostro paese per seguire da vicino le indagini relative alla morte della figlia. Samira era scomparsa di casa con la sua bicicletta bianca tre mesi ... Leggi la notizia su bigodino

MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Il marito di Samira rintracciato a Madrid dai Carabinieri in collaborazione con la polizia spagnola. Per l’uomo indaga… - vitaindiretta : A #LaVitaInDiretta gli aggiornamenti in tempo reale di @saraverta sulla scomparsa di Samira. Arrestato in Spagna il… - MyryPass : RT @chilhavistorai3: Il marito di Samira rintracciato a Madrid dai Carabinieri in collaborazione con la polizia spagnola. Per l’uomo indaga… -