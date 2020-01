Oltre 130 morti per il maltempo in Afghanistan e Pakistan (Di martedì 14 gennaio 2020) Neve, piogge e inondazioni hanno causato almeno 132 morti in Pakistan e Afghanistan nelle ultime due settimane. Lo hanno riferito le autorita’ locali dei due Paesi. Nel dettaglio, almeno 93 persone sono morte e 76 sono rimaste ferite in Pakistan, dove si registrano anche dei dispersi. In Afghanistan, invece, i morti sono almeno 39 e i feriti 60. Il Kashmir pachistano risulta essere la regione piu’ colpita con 62 morti e 53 feriti negli ultimi giorni, secondo l’autorita’ locale della gestione delle catastrofi. Le previsioni meteorologiche indicano un forte maltempo anche nei prossimi giorni.L'articolo Oltre 130 morti per il maltempo in Afghanistan e Pakistan Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

