Offanengo, abbandona rifiuti nei pressi dell’area giochi dei bambini: incastrato dalle telecamere (Di martedì 14 gennaio 2020) Un uomo è stato multato a Offanengo, comune in provincia di Cremona, per essersi disfatto in modo illegale dei propri rifiuti, abbandonandoli nei pressi di un'area giochi per i bambini. Rintracciato dalle forze dell'ordine grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza il colpevole si è visto recapitare una multa di circa 400 euro. Leggi la notizia su fanpage

