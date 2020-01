O voto subito o avanti fino al 2023: gli effetti della pronuncia della Consulta sul referendum della Lega (Di martedì 14 gennaio 2020) Se il quesito pro-maggioritario dovesse essere accolto i primi effetti si potrebbero avere sulla durata della legislatura. Si andrebbe verso una primavera referendaria: da una parte il taglio del numero di parlamentari, dall’altra l’uninominale a turno unico Leggi la notizia su ilsole24ore

