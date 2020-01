Nuova maggioranza in Provincia, il Pd boccia ogni ipotesi (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Partito Democratico boccia ogni ipotesi di Nuova maggioranza alla Provincia. La crisi politica scoppiata l’ultimo dell’anno alla Rocca dei Rettori ha tenuto banco nella riunione dei Circoli del Partito Democratico svoltasi presso la sede Provinciale a Corso Vittorio Emanuele. Il Presidente della Provincia Antonio Di Maria, da appena un anno in carica, ha perso la maggioranza, creatasi attorno al progetto politico di Clemente Mastella, ed è alla ricerca di un nuovo possibile assetto, magari con i rappresentanti del Pd. Di questa possibilità si sta discutendo da giorni ed oggi il tema è stato affrontato presso la segreteria Provinciale del partito di Zingaretti. Sullo sfondo anche il tesseramento appena concluso, e il rinnovo del Consiglio regionale della prossima primavera. Per quanto riguarda la possibilità che il Pd con i suoi due ... Leggi la notizia su anteprima24

