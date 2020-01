Nuova discarica: dietrofront su Valle Galeria, torna ipotesi Ardeatina. M5s lacerati dalla scelta (Di martedì 14 gennaio 2020) Spunta l'ipotesi Ardeatina dopo i pareri negativi su Monte Carnevale ma la sindaca pare ferma sulla decisione presa. Il presidente grillino del IX Municipio è corso ai ripari, inviando una lettera a Raggi per spiegare che le quattro aree sono a ridosso di centri abitati e aeroporti, inidonei ad ospitare i rifiuti. Leggi la notizia su fanpage

