Nucleare Iran: Germania, Francia e Uk contro le violazioni di Teheran. “Preservare accordo”. Zarif: “Europei si espongono a conseguenze” (Di martedì 14 gennaio 2020) Gran Bretagna, Francia e Germania, tre Paesi firmatari dell’accordo sul Nucleare tra Iran e 5+1 (Jcpoa), mettono in discussione il rispetto del Nuclear Deal da parte di Teheran e avviano il meccanismo di risoluzione delle dispute per contestare le violazioni annunciate dalla Repubblica Islamica dopo la nuova escalation seguita all’uccisione del generale delle Forze Quds Iraniane, Qassem Soleimani, e l’introduzione di nuove sanzioni da parte degli Stati Uniti. “Oggi non abbiamo avuto altra scelta, viste le azioni dell’Iran, che registrare le nostre preoccupazioni” rispetto al fatto che Teheran “non rispetta gli impegni previsti dall’accordo sul Nucleare, e rinviare la questione al Comitato congiunto nel quadro del Meccanismo di risoluzione delle dispute”, si legge nella nota congiunta dei tre governi. Parigi, Berlino e Londra hanno poi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

