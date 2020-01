Non solo grande cronista. Pansa ha cambiato l'Italia - (Di martedì 14 gennaio 2020) Alessandro Gnocchi Neppure alla sua morte, gli è stato riconosciuto di aver riscritto la storia della Guerra civile C hi ha acquistato i giornali di ieri, avrà notato una singolare mancanza negli articoli dedicati alla morte di Giampaolo Pansa (nato a Casale Monferrato nel 1935). Con le eccezioni di Pierluigi Battista sul Corriere della Sera e Renato Farina su Libero, e a parte chi ha scritto su questo giornale, nessuno ha pensato che fosse da portare in primo piano l'attività di storico di Pansa. Abbiamo dunque ripassato fatti indiscutibili: la grandezza del cronista, i servizi memorabili (Vajont e molti altri), le interviste cruciali e tanti altri successi ottenuti da Pansa in decenni di carriera. Pansa è stato un maestro, tra l' altro generoso e perfino affettuoso con i principianti. Niente da dire. Però abbiamo una notizia già sicura: non verrà ricordato solo per essere ... Leggi la notizia su ilgiornale

matteosalvinimi : Fare peggio di Fioramonti, quello di tassa sulle merendine e crocifissi vietati, sembrava impossibile. E invece Azz… - frafacchinetti : Arbitraggio di Rocchi: - Pro Atalanta sempre - Ferma Lautaro lanciato a rete per un fallo che non c’era - Da un ri… - matteosalvinimi : 4.000.000 DI VOLTE GRAZIE! ?????? Non ho parole per ringraziarvi: se la mia pagina Facebook è diventata la prima pagin… -