"Non mi interessano i soldi, voglio solo che dopo 30 anni venga fatta giustizia" (Di martedì 14 gennaio 2020) "Non mi interessano i 50 mila euro ma che si faccia giustizia, che si porti alla luce questa situazione. Non mi interessa il risarcimento economico, ma quello morale: che ciò che non ha fatto lo Stato, possa farlo io". Lo dice all'AGI Vincenzo Agostino, padre di Antonino (detto Nino) Agostino, il poliziotto ucciso il 5 agosto 1989 a Villagrazia di Carini, nel palermitano, insieme alla moglie incinta, Ida Castelluccio. Un delitto che è rimasto irrisolto. Il padre Vincenzo oggi ha 83 anni e combatte da 30 per scoprire la verità su quella tragica morte. Ora chiede 50 mila euro di risarcimento all'ex poliziotto Guido Paolilli, indagato per favoreggiamento in concorso aggravato nel 2008, procedimento poi archiviato per prescrizione. Tra tre giorni - giovedì 16 gennaio - la famiglia Agostino porterà Paolilli (che oggi è in pensione) davanti al giudice del tribunale civile di ... Leggi la notizia su agi

