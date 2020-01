«Non c’era alcun motivo per limitare la libertà personale del sindaco di Bibbiano» (Di martedì 14 gennaio 2020) La sentenza della Cassazione sul sindaco Bibbiano Andrea Carletti era già stata abbastanza indicativa. In quella circostanza per l’ex esponente del Partito Democratico (che si era autosospeso dal partito dopo l’esplosione dell’affare Bibbiano) era stata revocata la misura cautelare del divieto di dimora. Ora, sono uscite anche le motivazioni della sentenza emessa lo scorso 3 dicembre. E si sottolinea come si trattò di un errore, nello svolgimento delle indagini, imporre quella limitazione della libertà personale al sindaco di Bibbiano, coinvolto marginalmente nell’inchiesta Angeli e Demoni. LEGGI ANCHE > Cosa significa (davvero) che la Cassazione ha ‘scarcerato’ il sindaco di Bibbiano sindaco Bibbiano, le motivazioni della Cassazione Il sindaco di Bibbiano, infatti, è indagato per abuso d’ufficio e non per i fatti direttamente legati ai ... Leggi la notizia su giornalettismo

