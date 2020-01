Nomine Rai, non c'è accordo su Rai2 e Rai3: Salini va sotto in Cda su Calandrelli, Giammaria, Andreatta e Di Meo (Di martedì 14 gennaio 2020) Il cda Rai ha approvato le proposte di Nomine dei nuovi direttori di reti avanzate dall’amministratore delegato Fabrizio Salini. Lo apprende l’AGI. Il voto a favore non è stato unanime, si è astenuta sull’intero pacchetto di proposte il consigliere Rita Borioni (Pd). Il parere del cda non era comunque vincolante, non trattandosi di Nomine riguardanti l’area informazione, cioè le testate giornalistiche radiotv.Voto favorevole a maggioranza del cda Rai alla nomina di Angelo Teodoli al Coordinamento generi e parere favorevole anche alla proposta di nomina di Franco Di Mare al vertice dell’intrattenimento del day time e di Luca Milano alla direzione Rai Ragazzi. Parere favorevole alla proposta di nomina di Stefano Coletta alla direzione di Rai1, proposta formulata dall’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini. E’ ... Leggi la notizia su huffingtonpost

