Nissan, arriva la smentita: “Non vogliamo lasciare l’alleanza con Renault” (Di martedì 14 gennaio 2020) “Non stiamo in alcun modo pensando di sciogliere l’alleanza con Renault“. E’ secca la risposta della Nissan alle indiscrezioni pubblicate nei giorni scorsi dal Financial Times, secondo cui la casa giapponese starebbe attuando un piano di progressivo distacco dal partner ormai ventennale. Nella nota diffusa, si legge anche che “Nissan, Renault e Mitsubishi Motors hanno istituito l’Alliance Operating Board (AOB) nel marzo 2019 come base per il miglioramento continuo e per il successo futuro. L’AOB, che tiene riunioni su base mensile, è da allora l’unico organo che sovrintende alle operazioni e alla governance dell’Alleanza”. Il comunicato chiarisce anche che “l’Alleanza è la fonte della competitività di Nissan”, e “attraverso l’Alleanza, per raggiungere una crescita sostenibile e redditizia, Nissan ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Nissan, arriva la smentita: “Non vogliamo lasciare l’alleanza con Renault” - MarcoScafati1 : #Nissan, arriva la #smentita: “Non vogliamo lasciare l’#alleanza con #Renault” - dileguossi : RT @GGiornalisti: #economia, arriva la smentita della casa automobilistica #Nissan dopo che alcune voci sul mercato davano per finita allea… -