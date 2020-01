Nicole Kidman irriconoscibile, ancora botox: vorrebbe tornare indietro [FOTO] (Di martedì 14 gennaio 2020) Ormai da anni Nicole Kidman ha iniziato a mostrarsi in pubblico con un aspetto diverso. La bellissima ex signora Cruise ha deciso ormai da tempo di ricorrere a qualche ‘ritocchino estetico’. Sono in molti, però, a ritenere che l’attrice abbia di gran lunga superato la soglia del ritocchino: Nicole è sempre più trasformata da quelli che sembrano, a tutti gli effetti, dei veri ‘abusi’ di chirurgia estetica. L’effetto peggiore? Secondo i fan è proprio l’abuso di botox. Non sono poche, d’altronde, le star che si sono lamentate a posteriori degli effetti del botulino. Quello che inizialmente dovrebbe avere un potere ringiovanente e riempitivo, nel corso del tempo può davvero modificare i tratti del viso e l’aspetto della star. Nicole Kidman, purtroppo, rientra in questa categoria. Se durante la sua carriera le apparizioni in ... Leggi la notizia su velvetgossip

