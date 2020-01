Nicola Zingaretti: "Altro che subalterni, siamo gli unici a dare slancio al governo" (Di martedì 14 gennaio 2020) “Altro che subalternità: siamo gli unici che vogliono fare uno scatto in avanti per aiutare questo governo e questa maggioranza per vincere la sfida e lasciare alle nostre spalle il chiacchiericcio fra di noi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al seminario del Pd in corso a Contigliano.“Dobbiamo individuare i pilastri di una nuova stagione di riformismo che faccia crescere l’empatia con il paese. Diamoci degli obiettivi e le misure per raggiungerli”, ha aggiunto.Una risposta alle critiche arrivate da alcuni esponenti dem. Per esempio Matteo Orfini che ha detto: “Costruire una forza di centrosinistra insieme a una forza che di sinistra non è, è un errore drammatico. E stiamo caricando troppo di aspettative questo governo. Stiamo incubando i virus di subalternità più che aprire a una nuova ... Leggi la notizia su huffingtonpost

