New Amsterdam 2: trama, cast e anticipazioni di stasera 14 gennaio (Di martedì 14 gennaio 2020) New Amsterdam 2: trama, cast e anticipazioni di stasera 14 gennaio La prima serata del martedì si aprirà all’insegna dei grandi ritorni con New Amsterdam 2. La seconda stagione della fiction statunitense, ideata da David Schulner, prodotta da Universal Television e basata su libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital di Eric Manheimer, esordirà oggi 14 gennaio 2020 alle 21.20 su Canale 5 e sembra avere le carte in regola per conquistare il pubblico. Non finiscono mai le emergenze da gestire per i protagonisti del medical drama sempre pronti a qualsiasi sacrificio pur di curare i proprio pazienti nonostante le problemi economici e strutturali in cui versa l’ospedale che è stato per troppo tempo trascurato. Ma quali difficoltà affronteranno questa volta i nostri dottori! New Amsterdam 2: trama e anticipazioni di stasera 14 gennaio 2020 La prima ... Leggi la notizia su termometropolitico

