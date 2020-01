NEW AMSTERDAM 2, anticipazioni episodi di martedì 21 gennaio (Di martedì 14 gennaio 2020) martedì 21 gennaio 2020 in prima serata vanno in onda su Canale 5 tre nuovi episodi del telefilm New AMSTERDAM, ecco brevi anticipazioni: La linea di Karman – Max e Sharpe devono abbattere il muro di gomma della burocrazia per convincere l’assicurazione di una paziente a coprire le spese per la maternità surrogata. La mano di destra – Al New AMSTERDAM si scatena l’inferno: un pulmino finisce fuori strada e i dottori del pronto soccorso devono così intervenire tempestivamente. Tutto da conservare – La caserma è in massima allerta sotto gli ordini severi del nuovo capitano. Maya e Andy iniziano a vivere insieme come coinquiline. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo NEW AMSTERDAM 2, anticipazioni episodi di martedì 21 gennaio su Tv Soap. Leggi la notizia su tvsoap

