New Amsterdam 2 anticipazioni 21 gennaio: Max “parla” con Georgia (Di martedì 14 gennaio 2020) anticipazioni New Amsterdam 2, gli episodi di martedì 21 gennaio 2020: cosa succederà Pronti a scoprire le anticipazioni di New Amsterdam 2 per martedì 21 gennaio 2020? In quella che sarà a tutti gli effetti la seconda puntata della serie tv vedremo altri tre episodi della nuova stagione. Nel primo, Il denominatore, Max soccorrerà il … L'articolo New Amsterdam 2 anticipazioni 21 gennaio: Max “parla” con Georgia proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

infoitcultura : New Amsterdam 2 stagione su Canale 5: anticipazioni e streaming - infoitcultura : New Amsterdam 2, la nuova stagione su Canale 5 - infoitcultura : ‘New Amsterdam’: trama, cast e tutte le curiosità -