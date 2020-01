Netflix: Notte sul pianeta terra, Alessandra Mastronardi voce narrante italiana della docufiction (Di martedì 14 gennaio 2020) Alessandra Mastronardi voce italiana per il documentario Netflix "Notte sul pianeta terra" Un nuovo fantastico documentario sta per sbarcare su Netflix. “Notte sul pianeta terra”. La nuova tecnologia utilizzata in questa docu serie sulla natura solleva il velo della Notte e rivela la vita segreta degli animali, dai leoni a caccia ai pipistrelli in volo. Alessandra Mastronardi sarà la voce narrante italiana che accompagnerà i 6 episodi disponibili sulla piattaforma streaming dal 29 gennaio. È la seconda esperienza recente per la Mastronardi nel campo del doppiaggio dopo la realizzazione dell’audiolibro “Quando la luna ero io” di Luigi Garlando. La terza collaborazione con Netflix dopo Master of None 2 e I Medici. Netflix: Notte sul pianeta terra, Alessandra Mastronardi voce narrante italiana della docufiction Piper Spettacolo ... Leggi la notizia su spettacoloitaliano

AppleNews_it : RT @pcexpander: Notte sul pianeta Terra: l’ultima opera di Netflix esce il 29 gennaio (video)#pcexpander #cybernews #android #samsung #lg #… - shatarup_ : RT @pcexpander: Notte sul pianeta Terra: l’ultima opera di Netflix esce il 29 gennaio (video)#pcexpander #cybernews #android #samsung #lg #… - pcexpander : Notte sul pianeta Terra: l’ultima opera di Netflix esce il 29 gennaio (video)#pcexpander #cybernews #android… -