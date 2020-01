Negli Usa un 17enne ha scoperto un pianeta. In Italia il sistema scuola è ancora fermo al fascismo (Di martedì 14 gennaio 2020) I giornali di tutto il mondo hanno riportato la notizia della scoperta di un nuovo pianeta compiuta da un 17enne in stage alla NASA, l’agenzia spaziale americana. Nessun commentatore Italiano ha riportato, però, oltre la notizia, anche una legittima domanda: in Italia questa scoperta sarebbe mai stata possibile? La risposta è, purtroppo, no. In Italia, a parte qualche piccola integrazione, il sistema dell’istruzione è fermo alla riforma Gentile del 1923, “La più fascista delle riforme” come venne definita dallo stesso Benito Mussolini. Al contrario che Negli Stati Uniti, in Italia non sono previsti né programmi per i bambini cosiddetti “plusdotati”, ovvero dotati di un’intelligenza straordinaria, né iniziative che permettano agli studenti di cimentarsi nella ricerca scientifica. Gli Stati Uniti investono tempo e risorse nello stimolare i più piccoli ad appassionarsi di “STEM”, ovvero le ... Leggi la notizia su tpi

