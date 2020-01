NBA 2019-2020, i risultati della notte (14 gennaio): Gallinari vince a Minneapolis, ok Melli sul campo dei Pistons (Di martedì 14 gennaio 2020) Sette le partite che si sono svolte oggi nella nottata NBA (14 gennaio). Brillano particolarmente gli italiani con Nicolò Melli che ne mette 20 nel successo, 117-110, dei suoi New Orleas Pelicans sul campo dei Detroit Pistons e Danilo Gallinari che ne segna addirittura 30 nella vittoria, per 117 a 104, di Oklahoma City a Minneapolis. Per quanto concerne gli altri incontri, gli Indiana Pacers si impongono, con il risultato 95-101, nel big match della Eastern Conference contro i Philadelphia 76ers. Decisivi Malcom Brogdon e TJ Warren che segnano 21 punti a testa. Tutto facile per i Boston Celtics che al Garden si sbarazzano dei Chicago Bulls. A fine partita il tabellone dice 101-113 in favore della franchigia del Massachussets. Un Damian Lillard da 30 punti, coadiuvato da un CJ McCollum da 27, risulta fondamentale nel successo di misura, 112-115, dei Portland Trail Blazers contro gli ... Leggi la notizia su oasport

