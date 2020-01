Napoli, tre treni della metropolitana si scontrano: 13 feriti e sospensione della linea 1 (Di martedì 14 gennaio 2020) Incidente nella metropolitana di Napoli, con lo scontro di tre treni poco fuori dalla stazione Piscinola, sulla linea 1. La linea della metro è stata temporaneamente sospesa per agevolare il lavoro dei soccorritori, che sono dovuti intervenire per aiutare i passeggeri. 13 le persone rimaste ferite in questo incidente. Tutto è avvenuto poco fuori dalla stazione Piscinola, sulla linea 1 della metropolitana di Napoli. Un treno stata arrivando sul binario 1, dopo essere uscito dal deposito, ed è finito per scontrarsi con un altro treno che viaggiava su quel binario e stava per entrare in stazione. Nell’incidente è stato coinvolgo un terzo treno, che era partito con molti passeggeri, dal binario 2 della stazione di Piscinola. Subito dopo gli scontri è stata attivata la procedura per le maxi emergenze. Giuseppe Galano, direttore della centrale operativa del 118 della città partenopea, ... Leggi la notizia su bigodino

