Napoli, scontro tra treni in metro. Ci sono feriti, la situazione (Di martedì 14 gennaio 2020) scontro fra tre treni della metropolitana a Napoli. Il tamponamento a catena è avvenuto questa mattina intorno alle 7 all’altezza della stazione di Piscinola, tra un convoglio appena uscito dal deposito, uno che aveva già caricato passeggeri a bordo e un terzo treno senza passeggeri. Quattro persone sono rimaste ferite nello scontro. Il più grave è un macchinista, trasportato da un’ambulanza del 118 in codice rosso all’ospedale Cardarelli per un trauma toracico. Gli altri tre feriti, tutti passeggeri e che hanno riportato ferite lievi, sono stati portati al pronto soccorso del Cto. Altri passeggeri hanno riportato varie contusioni ed escoriazioni. La circolazione dei treni è stata sospesa sull’intera tratta. Prima di Napoli, ieri un uomo di 42 anni era morto a Milano mentre lavorava a 18 metri di profondità nel cantiere della nuova linea 4 della metropolitana di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

fanpage : #14gennaio Incidente nella metropolitana di Napoli, scontro tra 2 treni in galleria: ci sono feriti - Agenzia_Ansa : #Scontro fra treni della #metro a #Napoli: macchinista sotto choc e 9 feriti lievi. Incidente intorno alle 7 appena… - SkyTG24 : Napoli, scontro fra treni della metropolitana: 13 feriti -