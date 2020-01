Napoli, scontro tra treni della metropolitana: grave il macchinista, panico tra i passeggeri (Di martedì 14 gennaio 2020) Incidente intorno alle 7 tra treni della linea 1 della metropolitana di Napoli appena fuori dalla stazione Piscinola. Lo scontro è avvenuto tra un treno che dal deposito si stava immettendo sul binario 1 e che si è scontrato con un altro che viaggiava sullo stesso binario e che si apprestava a entrare in stazione. Sul posto sono giunge le ambulanze. Un macchinista sarebbe ferito in maniera grave. I passeggeri sono andati nel panico al momento dello scontro. L’incidente ha coinvolto un treno con molti passeggeri a bordo che era appena partito dal binario 2 della stazione di Piscinola. L’urto avrebbe fatto saltare tre porte del convoglio. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO Leggi la notizia su tpi

