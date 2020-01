Napoli, scontro fra treni della metropolitana: 13 feriti (Di martedì 14 gennaio 2020) Tredici persone sono rimaste ferite in un incidente tra treni della metropolitana di Napoli. Lo scontro è avvenuto il 14 gennaio intorno alle 7 di mattina tra convogli della linea 1 poco fuori dalla stazione Piscinola. Tra le persone ferite ci sarebbe anche il macchinista di uno dei due mezzi che sarebbe stato ricoverato all'ospedale Caldarelli per trauma toracico da schiacciamento. Saltate le porte di un convoglio Lo scontro è avvenuto tra un treno che dal deposito si stava immettendo sul binario 1 e un altro che viaggiava sullo stesso binario e stava per entrare in stazione. Sul mezzo che era appena partito dal binario 2 della stazione Piscinola c'erano molti passeggeri. L'urto avrebbe fatto saltare tre porte del convoglio. L'impatto tra le stazioni di Colli Aminei e Piscinola all'altezza della strettoia dopo la fermata dei Colli Aminei. Oltre al macchinista tra i feriti gravi ci ... Leggi la notizia su tg24.sky

