Napoli-Perugia in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni Coppa Italia (14 gennaio) (Di martedì 14 gennaio 2020) Riprende quest’oggi la Coppa Italia di calcio 2020, che tra le altre sfide propone quella tra Napoli e Perugia, valida per gli ottavi di finale, che opporrà la formazione di Gennaro Gattuso ad una squadra proveniente dalla Serie B, ma molto insidiosa, soprattutto in gara secca. Il match si svolgerà quest’oggi, martedì 14 gennaio 2020, a partire dalle ore 15.00, presso lo Stadio San Paolo del capoluogo campano, e sarà visibile in diretta televisiva esclusiva su Rai 2, in HD sul 502 del digitale terrestre, ma anche in streaming, attraverso la piattaforma gratuita Rai Play. Il programma della partita: Coppa Italia 2020 Napoli-Perugia Stadio: San Paolo di Napoli Data e orario: 14/01/2020 alle 15.00 Diretta TV: Rai 2 Le probabili formazioni: Napoli (4-3-3): Ospina; Hysai, Luperto, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Gaetano, Zielinski; Lozano, Llorente, Younes. All. Gattuso Perugia ... Leggi la notizia su oasport

