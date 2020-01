Napoli, nel deserto del San Paolo la solidarietà degli ultras umbri (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Esordio di Coppa Italia per gli azzurri di mister Gattuso contro il Perugia ma il San Paolo sarà semi deserto. Nella gara valevole per gli ottavi di coppa sono stati venduti soltanto 10mila tagliandi. Tutt’altra storia per i tifosi ospiti che nonostante la sfida e l’orario infrasettimanale sono ben 641 a dati ufficiali dello stadio San Paolo. I sostenitori del grifo si sono recati così al San Paolo con uno striscione in segno di solidarietà nei confronti degli ultras partenopei che vivono da tempo una condizione di disagio scaturita dal nuovo regolamento d’uso all’interno dell’impianto. L'articolo Napoli, nel deserto del San Paolo la solidarietà degli ultras umbri proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

