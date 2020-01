Napoli, metro 1 chiusa per incidente: i percorsi alternativi (Di martedì 14 gennaio 2020) L'Anm, l'Azienda napoletana per la mobilità che gestisce il trasporto pubblico a Napoli, ha comunicato i percorsi alternativi per gli utenti: dopo il grave incidente di questa mattina, con lo scontro tra tre treni che ha bloccato la Linea 1 della metropolitana, il trasporto su gomma è stato potenziato fino al ripristino della circolazione ferroviaria, i cui tempi non sono stati ancora resi noti. Leggi la notizia su fanpage

