Napoli, Gattuso: «Dobbiamo migliorare, non basta ciò che stiamo facendo» (Di martedì 14 gennaio 2020) Napoli, Gattuso commenta la vittoria contro il Perugia: ecco le parole del tecnico azzurro, non pienamente soddisfatto Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, commenta la vittoria contro il Perugia ai microfoni di Rai Sport. «Abbiamo fatto una buona partita, specialmente nel primo tempo. Nella ripresa siamo calati fisicamente. Dobbiamo migliorare. Non basta ciò che stiamo facendo. Lozano ha fatto una buona partita, deve trovare continuità Sono soddisfatto del primo tempo, nel secondo invece abbiamo fatto tantissimi errori. C’è da rivedere qualcosa. Fiorentina e Juve? Mi aspetto un miglioramento». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

