Napoli, alle 7 scontro fra treni della Metro tra Chiaiano e Piscinola. Anm sospende le corse sulla tratta (Di martedì 14 gennaio 2020) scontro tra treni sulla linea 1 della Metro a Pisicnola. E’ accaduto stamattina poco dopo le 7, all’altezza della strettoia subito dopo la fermata. Due convogli, uno dei quali carico di pendolari, si sono scontrati all’altezza della stazione di Piscinola. Uno dei due mezzi era in uscita dal deposito, l’altro proveniva in direzione contraria da Chiaiano. Nell’incidente è coinvolto un terzo treno, vuoto, che seguiva quello proveniente dal deposito. Sul posto stanno arrivando le ambulanze. Al momento si parla di un solo ferito, il conducente di uno dei due treni. L’Anm ha sospeso la tratta. L'articolo Napoli, alle 7 scontro fra treni della Metro tra Chiaiano e Piscinola. Anm sospende le corse sulla tratta proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

