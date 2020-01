Napoli, al Vomero, luminarie crollate: ritardi nella rimozione (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Quella delle luminarie che permangono lungo strade e piazze della municipalità collinare, la quale comprende i territori del Vomero e dell’Arenella, anche a notevole distanza dal termine del periodo natalizio, fissato al 6 gennaio, è una storia che si ripete ogni anno e che io segnalo puntualmente agli uffici competenti senza che però vengano adottate le misure del caso – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Solo per esemplificare, il 1° febbraio dell’anno scorso, a quattro settimane dall’Epifania, evidenziavo che diverse luminarie, seppure spente, non erano state rimosse, come si legge nel comunicato pubblicato su diversi organi d’informazione, nel quale, ironicamente, paventavo che da luminarie natalizie si potessero trasformare in addobbi carnevaleschi”. “Il ... Leggi la notizia su anteprima24

