Napoli, al Pascale radioterapia anche di domenica (Di martedì 14 gennaio 2020) I macchinari della radioterapia dell’Istituto Pascale di Napoli funzioneranno tutti i giorni, compresa la domenica. L’ospedale sarà dunque aperto 7 giorni su 7 non solo per i degenti, ma anche per il pubblico che deve effettuare cicli terapeutici. Gli eccellenti risultati raggiunti negli ultimi tre anni dal reparto di radioterapia dell’Istituto dei tumori di Napoli, con il conseguente abbattimento delle liste d’attesa, ha portato all’idea di un progetto finalizzato al miglioramento dell’accoglienza dei pazienti e della produttività clinico-scientifica. Dalla fine di gennaio le macchine della radioterapia implementeranno l’orario di lavoro anche la domenica mattina. “Il Pascale, negli ultimi 5 anni, con il rinnovamento della tecnologia in uso, ha portato il numero dei pazienti trattati da 1257 nel 2015 a 2233 nel 2019, lavorando in h12 dal ... Leggi la notizia su ildenaro

