Naike Rivelli e Ornella Muti, il gioco erotico con la banana: la figlia nuda mentre fa yoga [VIDEO] (Di martedì 14 gennaio 2020) Le provocazioni di Naike Rivelli Naike Rivelli e la madre Ornella Muti sono complici in tutto. Le due donne, infatti, spesso si mostrano insieme su Instagram per fare delle provocazioni con delle foto e clip. La modella ed attrice ormai utilizza il suo account come mezzo di comunicazione con il popolo del web. Infatti, non troppo tempo fa la 45enne ha detto che si fa vedere spesso nuda per arrivare molto più in fretta alle persone che seguono. Se sul social condividesse scatti normali, nessuna la guarderebbe e soprattutto non leggerebbero i suoi appelli. Nelle ultime ore l’attrice ha lasciato ancora una volta stupiti i follower con un filmato davvero bollente. Di cosa si tratta? Madre e figlia provocano il popolo del web con una banana Naike Rivelli ha chiesto la collaborazione di Ornella Muti per realizzare una nuova clip per poi postarla su IG. Nello specifico la 45enne si è ... Leggi la notizia su kontrokultura

