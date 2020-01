Musical per l’autismo, al Teatro Vascello ‘Broadway & Hollywood’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma – Un Musical a favore dell’autismo. È Broadway & Hollywood, lo spettacolo che andra’ in scena il 25 e il 26 gennaio (rispettivamente alle 21 e alle 17) al Teatro Vascello di Roma per sostenere progetti dedicati all’autonomia e all’integrazione sociale dei bambini inquadrati nello spettro autistico. L’idea e l’organizzazione arrivano da Paola di Matteo, mamma di Lorenzo, che ha scelto la compagnia Tears for Joy – Hollywood Boulevard, diretta da Piercarlo Ballo, che ha gia’ avuto in passato l’opportunita’ di rappresentare lo stesso Musical: sara’ lei a portare in scena al Vascello Broadway & Hollywood. Lo spettacolo sara’ un magico viaggio tra le piu’ belle colonne sonore da film. Dagli indimenticabili anni ’80 (Call me da American pigolo’, Eye of the tiger da Rocky III, Up where ... Leggi la notizia su romadailynews

Napoli - “Il miracolo di Marcellino – il Musical ” di scena per le scuole : Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – “Il 19 Gennaio ore 18 e il 20 gennaio alle ore 10 in replica esclusiva per le scuole sarà di scena a Casa della Musica Federico I, lo spettacolo “Il miracolo di Marcellino – il Musical” , un tributo alla dolce storia più coinvolgente e divertente di sempre, raccontata attraverso gli occhi di un bambino. Ricavata da un’antica leggenda popolare spagnola, la storia narra di un neonato ...

La fuga dell’ex Ceo di Nissan Ghosn : via da Tokyo nascosto in una custodia per strumenti Musical i : L'ex numero uno di Nissan Motor, Carlos Ghosn , è arrivato in Libano dopo aver lasciato il Giappone, dove era in attesa di processo e gli era stato vietato di andare all’estero. E la sua potrebbe essere stata una fuga da film: secondo una emittente televisiva libanese una delle ipotesi più accreditate è che abbia potuto aggirare i controlli nascondendosi all'interno di una custodia per strumenti musicali .Continua a leggere

L'ex ad di Nissan-Renault fugge in Libano nascosto in una custodia per strumenti Musical i : L’ex presidente e amministratore delegato del gruppo Nissan-Renault , Carlos Ghosn, ha lasciato il Giappone dove era in libertà vigilata, ed è giunto in Libano . Lo ha dichiarato lui stesso attraverso i suoi legali, affermando che la sua non è una fuga dalla giustizia - a Tokyo era in attesa di processo per frode industriale e fiscale - ma che sta cercando di evitare “ingiustizia e persecuzione ...

Zac Efron in ospedale : incidente per la star di High School Musical sul set della sua nuova serie : Idolo delle ragazzine fin dai tempi di High School Musical , oggi Zac Efron si è affermato sul grande schermo, recitando in generi più disparati - dalla commedia 17 Again al Musical The Greatest Showman e il thriller Ted Bundy - Fascino criminale, giusto per citarne alcuni. Tra i suoi prossimi progetti c'è la serie Killing Zac Efron , ordinata dalla piattaforma Quibi. Il programma televisivo si presenta come un survival show in cui l'attore sfida ...

Prende forma il Capodanno a Benevento : percorso Musical e nel centro storico : Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Benevento – Un percorso musicale tra i vicoli del centro storico . E’ l’idea che alcuni degli esercizi commerciali del centro storico hanno sviluppato per animare l’ultima notte dell’anno, per dare il benvenuto al 2020. In mancanza di un “concertone” o di uno spettacolo curato dal Comune, il mondo del commercio ha deciso di darsi da fare ricorrendo all’autofinanziamento. La proposta per ...

Il sistema all-in-one per gli audiofili che supporta anche lo streaming Musical e : A sette anni di distanza dalla seconda generazione (e dodici dalla sua comparsa), il nuovo Caruso sta per arrivare con aggiornamenti e un ricco parco di tecnologie per consentire agli audiofili di soddisfare la sete di suoni vicini alla perfezione, come dimostra il livello di distorsione pari allo 0,02 %. T+A (che sta per Theory + Application) ha realizzato un modulo all-in-one in alluminio da 29 x 29 x 27 centimetri per un peso di 12 kg, dotato ...

“Priscilla – La regina del deserto” : ecco perché il Musical continua a conquistare l’Italia : Sulla note di un’energica “It’s raining men” delle Weather Girls si apre uno dei successi teatrali per eccellenza in Italia. Il teatro Brancaccio ha ospitato ancora una volta il musical “Priscilla – La regina del deserto” , uno spettacolo frizzante e colorato, regia di Matteo Gastaldo ed originariamente scritto da Stephan Elliott ed Allan Scott. Il musical è un vero e proprio viaggio non solo per il tragitto dell’autobus “Priscilla ” da ...

Ricerca - risposte agli stimoli Musical i : così il cervello percepisce le emozioni : Un meccanismo neurale comune che permette di percepire la musica come triste oppure allegra nello stesso modo in cui cogliamo le emozioni espresse dalla voce umana sotto forma di linguaggio verbale o di vocalizzazioni. Questo il risultato di una serie di ricerche made in Italy che chiariscono le capacita’ del cervello di comprendere la musica in modo universale ed innato. Il progetto e’ stato realizzato dal gruppo di Ricerca del ...

Accademia Musical a Yamaha impegnata nel Concerto per la Pace – Natale 2019 : Tempo di lettura: 2 minutiSan Nicola la Strada (Ce) – L’ Accademia Musicale Yamaha di San Nicola la Strada e l’ Accademia Città di Caserta dirette dalla professoressa Mena Santacroce organizzano il “ Concerto per la Pace – Natale 2019 ”. L’appuntamento è per sabato 21 dicembre alle ore 19,30 nella Chiesa Santa Maria degli Angeli di San Nicola la Strada. Protagonisti saranno il coro e i solisti dell’ Accademia . L’evento ...

«Cats» - il nuovo Musical di Tom Hooper è già il film peggiore del 2020 : Tra le classifiche con il meglio dell'anno e le liste dei film più attesi del 2020 , emerge una nota (molto) dolente e riguarda Cats, l'adattamento cinematografico a opera di Tom Hooper di uno dei musical più evergreen di Broadway. La pellicola del regista premio Oscar per Il discorso del re arriverà nelle sale italiane il 20 febbraio 2020 , mentre nel resto del mondo esce a dicembre 2019 (negli Stati Uniti il 20, nello ...

Manovra - la carica delle micro-misure sparse nel testo : dai milioni per carnevali e bande Musical i al regime agevolato per l’oleoturismo : Vibo Valentia riceve due milioni di euro in due anni per non meglio specificate “spese di investimento”. Le aree della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi devono essere protette dalle frane: ci sono tre milioni in tre anni. Servono 5 milioni per ristrutturare il porto di Barletta. Altri 1,5 milioni vanno all’attività di ricerca della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (Sissa) di Trieste. La Valle d’Aosta si ...

Catena umana e Musical e per Giuseppe Pinelli : In tanti, con le bandiere rosse e nere dell’anarchia, tanto da unire con una Catena umana e musicale piazza Fontana, dove una bomba fascista causò 17 morti e oltre 80 feriti alla Banca nazionale dell’Agricoltura, il 12 dicembre del 1969, e piazza Cavour, a poche centinaia di metri dalla questura di Milano. Lì Giuseppe Pino Pinelli morì precipitando dal quarto piano, dove era trattenuto ingiustamente sospettato, ...

Harry Styles : se sei curioso di sapere chi preferisce ( Musical mente parlando) tra Liam - Louis - Niall e Zayn devi vedere questo video : LOL The post Harry Styles : se sei curioso di sapere chi preferisce (musicalmente parlando) tra Liam , Louis , Niall e Zayn devi vedere questo video appeared first on News Mtv Italia.

Almar’à - 13 donne per un arcobaleno Musical e d’integrazione : Roma, 9 dic. (askanews) – Tredici donne , nove provenienze geografiche diverse, un sound unico. È Almar’à, la prima orchestra di donne arabe e del Mediterraneo in Italia. Una parola che significa “donna con dignità” per un progetto che punta a superare gli stereotipi legati al mondo arabo. “Rim Almar’à” è il video del loro primo singolo, realizzato da Francesco Cabras: un pezzo della tradizione araba ...

Aosta. Finanziato il progetto Musicale a favore di persone con disabilità : La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali Mauro Baccega, ha approvato un contributo, ai sensi

