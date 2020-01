Movieplayer.it Awards 2020: trionfano Joker e Chernobyl! (Di martedì 14 gennaio 2020) Annunciati tutti i vincitori dei Movieplayer.it Awards 2020: miglior film è Joker, ma spazio anche a Quentin Tarantino e a qualche sorpresa... Anche quest'anno una grande partecipazione ai Movieplayer.it Awards ha creato tantissime sorprese nei vincitori della nostra testata, andando a premiare prodotti profondamente diversi ma molto vari, segno di una stagione davvero ricca di buon cinema, dai cinecomic ai film più di nicchia. Tra i premiati Joker, Chernobyl, Quentin Tarantino e molti altri ancora. Anche quest'anno il nostro pubblico è andato a 'scindere' i due premi principali, ovvero Miglior Film e Miglior Regia. Il vero vincitore dell'anno è, probabilmente, Joker, il film di Todd Phillips in corsa per 11 Oscar. La pellicola con Joaquin Phoenix si porta a casa il premio ... Leggi la notizia su movieplayer

