MotoGP, il calendario della prossima stagione (Di martedì 14 gennaio 2020) MotoGP, il calendario della prossima stagione. Si inizia l’8 marzo a Losail e si conclude il 15 novembre a Valencia. Esordio per la Finlandia. ROMA – MotoGP, il calendario della prossima stagione. Il motorsport ha reso noto gli appuntamenti del 2020 con le due ruote. L’inizio è stato fissato l’8 marzo a Losail mentre l’ultimo appuntamento della stagione sarà il 15 novembre a Valencia. Esordio per la Finlandia. MotoGP, il calendario Di seguito il calendario completo del 2020 della MotoGP in attesa di conoscere l’ufficializzazione degli orari dei Gran Premi. GP Qatar (6-8 marzo)GP Thailandia (20-21 marzo)GP delle Americhe (3-5 aprile)GP Argentina (17-19 aprile)GP Spagna (1-3 maggio)GP Francia (15-17 maggio)GP Italia (29-31 maggio)GP di Catalogna (5-7 giugno)GP Germania (19-21 giugno)GP Olanda (26-28 giugno)GP Finlandia (10-12 luglio)GP ... Leggi la notizia su newsmondo

