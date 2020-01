Mose, nuovo test a Venezia. Il ministro De Micheli: “È andato bene, le paratie funzioneranno” (Di martedì 14 gennaio 2020) È stato effettuato a Venezia il primo test del 2020 sul funzionamento del Mose. Il ministro per le Infrastrutture, Paola De Micheli, ha annunciato che la prova ha avuto esito positivo: "Se si ripresenterà l'emergenza potremo alzare le paratie per arginare la marea". Esulta il sindaco Brugnaro: "Dimostreremo al mondo che l'opera funziona, in gioco c'è la credibilità del Paese". Leggi la notizia su fanpage

